Захарова: Киев готовит новые провокации, чтобы вернуть молодых украинцев из ЕС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что на Украине решили сыграть на усиливавшихся в последнее время среди европейцев настроениях в пользу существенного сокращения пособий и преференций для наводнивших Европу украинцев

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Киев готов пойти на все, в том числе на информационные провокации, чтобы вернуть из Европы молодых украинцев как потенциальных рекрутов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Имеются сведения о том, что киевская клика, несмотря на официально снятый запрет на выезд за рубеж молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, готова пойти на любые шаги, в том числе на информационные провокации, чтобы вернуть в страну потенциальных рекрутов, которые оттуда сбежали, - отметила дипломат. - В этих целях на Банковой решили сыграть на усиливавшихся в последнее время среди европейцев настроениях в пользу если не отмены, то существенного сокращения пособий и преференций для наводнивших Европу украинцев".

"Акцент планируется делать на сворачивании западными партнерами киевского режима программ временной защиты и связанных с поддержкой украинских, так сказать, эмигрантов проектов, рекламу инициатив Европейского союза по возвращению беженцев на родину, а также применить свои, можно сказать, уже фирменные методы - провокации, доносы на вынужденных переселенцев и их дискредитацию, в частности имитацию негативного восприятия украинцев гражданами стран Европейского союза", - указала официальный представитель МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что одной из задач, поставленных Западом перед Владимиром Зеленским, является "уничтожение населения Украины".

"То есть о чем все это говорит? Зеленскому нужно убить еще больше граждан Украины. Теперь это уже понимают все, потому что задача его, одна из [задач], помимо перераспределения колоссальных средств, помимо, так сказать, махинаций с вооружениями, еще и уничтожение граждан Украины, граждан этого региона", - отметила Захарова.

"Что касается ненависти к России и ко всему русскому, российскому, об этом мы говорим постоянно. <...> Здесь хочется отдельно сделать акцент на том, что действительно теперь уже невозможно это отрицать: одна из задач, которая поставлена агрессивным Западом или мировым меньшинством в виде либеральных западных режимов, <...>, стоит перед Зеленским, - уничтожение населения Украины. По-другому это все объяснить, иначе это все как-то дешифровать просто невозможно", - резюмировала официальный представитель дипведомства РФ.