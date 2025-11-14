Путин обсудил с Совбезом противодействие киберпреступлениям

Слово для доклада президент предоставил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву

© Kremlin.ru

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России меры по противодействию преступлениям, совершаемым с помощью информационных технологий.

"У нас сегодня очень важная тема, связанная с противодействием правонарушениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий", - сказал президент, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Слово для доклада он предоставил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

В совещании, помимо Колокольцева, приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.