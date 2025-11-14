МАГАТЭ не фиксировала проведение испытаний ядерного оружия

Глава агентства Рафаэль Гросси напомнил, что в Вене есть организация, которая следит за этим

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Событий, свидетельствующих о проведении испытаний ядерного оружия, в мире не зафиксировано. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после встречи с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым в Калининграде.

"В Вене есть организация, которая отслеживает проведение испытаний ядерного оружия. И, согласно этой мониторинговой системе, которая сейчас задействована, не было никаких событий, свидетельствующих о проведении таких испытаний", - сказал Гросси, отвечая на вопрос журналистов, есть ли информация об испытаниях ядерного оружия какой-либо страной, в том числе США.