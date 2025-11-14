Фадеев просит ООН обеспечить объективное рассмотрение в Эстонии дела Беседина

Также глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека направил письмо в Международную федерацию журналистов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письма верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, в Международную федерацию журналистов и в Комитет по защите журналистов с просьбой обеспечить объективное рассмотрение дела задержанного в Эстонии независимого журналиста и режиссера-документалиста Олега Беседина.

"Прошу Вашего содействия в признании профессионального статуса Олега Беседина как режиссера-документалиста с международным признанием, в обеспечении объективного рассмотрения его дела с соблюдением норм международного права и организации независимого мониторинга судебного процесса, а также - в прекращении практики дискредитации журналистов через уничижительные ярлыки", - говорится в обращении, которое приводит Telegram-канал СПЧ.

Фадеев отмечает в обращении, что Беседин имеет четыре профильных образования, руководил телеканалами, его документальные фильмы получали международные награды. Однако, по словам главы СПЧ, в европейских СМИ его сейчас упорно называют "пророссийским блогером".

"Инакомыслие преследуется под предлогом нарушения санкций, а профессиональный статус отнимается простым переименованием, чтобы лишить человека права на защиту международными организациями", - заявил Фадеев.

Он призвал применить в этом деле те же стандарты защиты прав журналистов, которые применяются и в других случаях преследования представителей СМИ.

"Свобода слова и защита журналистов - универсальные ценности, которые не должны зависеть от политических взглядов", - констатирует председатель СПЧ.

Правоохранительные органы подозревают Беседина в транслировании позиции российских СМИ, находящихся под санкциями. Блогеру может грозить от 2 до 15 лет заключения по обвинению в ненасильственной деятельности против Эстонской Республики, а за нарушение международных санкций Беседина ждет денежный штраф или тюремный срок до 5 лет.