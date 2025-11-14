Захарова: РФ не получала запроса от ЮАР о гражданах, якобы оказавшихся в зоне СВО

Официальный представитель МИД России отметила, что у Москвы нет информации по этим гражданам

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Москва не имеет данных о гражданах ЮАР, якобы оказавшихся в зоне проведения специальной военной операции, а также не получала запроса по этому поводу от республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я видела эти материалы (в СМИ по поводу граждан ЮАР - прим. ТАСС). Перепроверила. Могу сказать, что российская сторона не располагает сведениями об упомянутых гражданах ЮАР, которые якобы были направлены в Россию и далее, как там было сказано, для подготовки в качестве телохранителей, после чего оказались в зоне СВО. Нет у нас таких данных", - сказала дипломат на брифинге.

"Одновременно обратили внимание на циркулирующие в СМИ данные о заявлении администрации президента ЮАР от 6 ноября, в котором пресс-секретарь главы государства Винсент Магвенья сообщил о намерении Сирила Рамапосы использовать дипломатические каналы для их возвращения на родину. Каких-либо запросов от южноафриканского внешнеполитического ведомства по данной теме мы не получали", - констатировала Захарова. Она заверила: "В случае поступления такого запроса или обращения от Претории будем готовы рассмотреть его в установленном порядке в духе отношений стратегического партнерства между Россией и ЮАР".

Официального представителя МИД РФ попросили прокомментировать публикацию южноафриканского портала news24, который утверждал, что по меньшей мере 18 членов партии бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы отправились в Россию для подготовки в качестве телохранителей и спустя три месяца обучения оказались в зоне СВО. Администрация Рамапосы распространила сообщение, заявив, что правительство ЮАР работает по дипломатическим каналам над обеспечением возвращения на родину южноафриканцев, которые "оказались в окружении в Донбассе". Власти ЮАР утверждают, что их граждане под предлогом выгодных контрактов на работу были обманом вовлечены в ряды наемников, участвующих в боевых действиях на Украине. Рамапоса дал поручение расследовать обстоятельства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что также не располагает информацией насчет граждан ЮАР, якобы попавших в зону СВО.