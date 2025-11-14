ТАСС: председатель Верховного суда России уволил главу Судебного департамента

Владислав Иванов © Официальная страница Судебного департамента при Верховном Суде РФ во ВКонтакте

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов освободил от должности гендиректора Судебного департамента при Верховном суде Владислава Иванова. Об этом ТАСС сообщил источник в Верховном суде РФ.

"Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Иванов В.А. уволен по решению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова", - сообщил источник.

Глава Судебного департамента назначается и освобождается от должности председателем Верховного суда России с согласия Совета судей РФ.

Владислав Иванов, возглавлявший ранее Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, возглавил Судебный департамент в мае 2024 года.

Судебный департамент занимается обеспечением деятельности судебной системы России - от финансирования деятельности судебной системы, материального и социального обеспечения судей, организации строительства зданий судов до утверждения технического описания мантии судьи. Годовой бюджет Судебного департамента превышает 330 млрд рублей.

Предшественник Иванова Александр Гусев возглавлял Судебный департамент с ноября 2000-го до апреля 2024 года.