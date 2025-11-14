Захарова заявила о продолжении контактов России и США

После саммита Москвы и Вашингтона на Аляске и состоявшегося впоследствии телефонного разговора диалога больше не было, напомнила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Диалог Москвы и Вашингтона идет, между главами внешнеполитических ведомств двух стран есть понимание необходимости регулярного общения, контакты будут продолжены. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается состояния российско-американских отношений, то раздражителей, которые достались нам в наследство от предыдущей администрации [США], как вы знаете, немало. С приходом новой администрации [США] мы ощутили такое существенное желание или готовность возобновить этот диалог с их стороны. Он идет. Конечно, не так быстро, как хотелось бы, тоже очевидно, и мы это комментируем регулярно", - отметила дипломат.

"Что касается контактов глав внешнеполитических ведомств России и США, то после Анкориджа (саммита РФ и США на Аляске - прим. ТАСС) и состоявшегося впоследствии телефонного разговора этих контактов больше не было. Между главами внешнеполитических служб наших стран достигнуто понимание необходимости регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Эти контакты будут продолжены. Они будут продолжены тогда, когда в этом появится необходимость", - подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что Россия подтверждает готовность к проведению в Будапеште второго российско-американского саммита, если он будет опираться на хорошо проработанные итоги встречи на Аляске. "И при этом мы подтверждаем, и об этом также министр иностранных дел России Сергей Лавров подробно говорил, мы по-прежнему готовы провести в Будапеште второй российско-американский саммит, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски", - сказала она.

Дипломат добавила, что "все детали по уже этому аспекту - это прерогатива Администрации президента Российской Федерации".