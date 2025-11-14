Захарова: Россия не планирует нападать на страны НАТО

Как отметила официальный представитель МИД РФ, страна принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности и готова к любому развитию событий

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия не имеет планов нападения на страны Североатлантического альянса, но при этом она принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности и готова к любому развитию событий. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы будем повторять вновь и вновь, что планов нападения на страны НАТО не имеем. Но при этом все необходимые меры по обеспечению безопасности на фоне наращивания альянсом своих контингентов вблизи российских границ принимаются Россией уже сейчас, - обратила внимание дипломат. - Если говорить кратко, мы готовы к любому развитию событий, при этом всегда исходим из примата мира, дружбы и равноправного сотрудничества".

По словам Захаровой, складывается ощущение, что подобные заявления от представителей стран НАТО являются "спланированной кампанией по психологической обработке собственного населения, чтобы посеять страх, приучить граждан к мысли о неотвратимости конфликта с Россией, чтобы оправдать собственные просчеты, ошибки и даже преступления, чтобы объяснить, почему происходят те катастрофические процессы в экономике этих стран и снять с себя любую ответственность".

"Если такая безумная затея напасть на Россию все-таки возникает у натовских стратегов, то у них не должно оставаться никаких сомнений в том, что мы будем реагировать, используя все имеющиеся у нас возможности, о чем регулярно говорит российское руководство", - резюмировала дипломат.