Захарова: Россия продолжает работу над упрощением процедуры въезда с Пакистаном

Необходимым условием для этого является заключение межправительственного соглашения о реадмиссии, отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Соглашение о реадмиссии между РФ и Пакистаном является необходимым для введения упрощенной процедуры въезда в Россию, работа над этим проектом продолжается. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заключение межправительственного соглашения о реадмиссии является необходимым условием для рассмотрения возможности упрощения порядка въезда в Россию, и мы продолжаем обсуждение с пакистанской стороной проекта этого документа. Я уточню, есть ли еще какие-то дополнительные детали на этот счет, но работа продолжается", - отметила дипломат, отвечая на вопрос о возможности упрощения визового режима для граждан Пакистана.