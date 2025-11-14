Захарова: Россия продолжает работу над упрощением процедуры въезда с Пакистаном
13:19
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Соглашение о реадмиссии между РФ и Пакистаном является необходимым для введения упрощенной процедуры въезда в Россию, работа над этим проектом продолжается. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заключение межправительственного соглашения о реадмиссии является необходимым условием для рассмотрения возможности упрощения порядка въезда в Россию, и мы продолжаем обсуждение с пакистанской стороной проекта этого документа. Я уточню, есть ли еще какие-то дополнительные детали на этот счет, но работа продолжается", - отметила дипломат, отвечая на вопрос о возможности упрощения визового режима для граждан Пакистана.