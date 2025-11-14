Захарова не видит перспектив восстановления диалога с Прибалтикой

Официальный представитель российского МИД РФ обратила внимание, что "прибалтийские режимы" продолжают следовать навязанному им курсу на "тотальную насильственную дерусификацию"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Власти прибалтийских стран не прекращают агрессивную политику в адрес РФ, последовательно реализуя навязанный им курс на "тотальную насильственную дерусификацию". С учетом этих факторов на данном этапе перспективы восстановления связей с Прибалтикой не просматриваются, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

На брифинге дипломат обратила внимание на то, как "прибалтийские режимы" продолжают последовательно проводить агрессивную политику в отношении России. "В результате череды по-настоящему враждебных шагов Латвии, Литвы и Эстонии полностью прекращен межгосударственный диалог, свернуты ключевые механизмы двустороннего взаимодействия, - отметила она. - Даже дипломатическое общение сведено к минимуму, уровень отношений понижен до временных поверенных в делах, существенно сокращено число сотрудников посольств, прекратили функционировать почти все генеральные консульства. Перспектив восстановления диалога на данном этапе не просматривается".

По словам Захаровой, Вильнюс, Рига и Таллин последовательно реализуют курс - не самостоятельный, а продиктованный им извне - на "тотальную насильственную дерусификацию общественного, культурного и образовательного пространства и на поощрение неонацизма". "К сожалению, нынешний геополитический контекст позволяет прибалтийским националистам, заручившись покровительством западных спонсоров или просто по прямому их указанию, чувствовать свою безнаказанность", - подчеркнула официальный представитель дипведомства.

Она напомнила, что в Латвии после принятия миграционных поправок порядка 3 тыс. российских граждан были вынуждены покинуть территорию страны, часть россиян при этом по-прежнему находится под угрозой депортации. "Конечно, это варварство осуждает все цивилизованное человечество. И мы задействуем весь арсенал имеющихся в нашем распоряжении средств для того, чтобы привлекать внимание мировой общественности к острейшей проблеме положения соотечественников из Латвии", - указала дипломат.