Медведев: генассамблея движения "За свободу наций!" пройдет в 2026 году

Председатель партии "Единая Россия" также предложил провести очередное заседание постоянного комитета в первой половине 2026 года

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 14 ноября. /ТАСС/. Движение "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" проведет генеральную ассамблею в 2026 году. Об этом сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Действительно, мы планируем достаточно скоро провести генеральную ассамблею нашего движения, но ориентировочно речь идет о том, чтобы сделать это во второй половине 2026 года. По времени еще нет ясности. Я, обращаясь к всем присутствующим, просил бы внести предложение в отношении повестки дня генеральной ассамблеи, заместителей, которые у нас работают, - аккумулировать и обобщить эти инициативы в самом ближайшем времени, до конца текущего года", - заявил Медведев на заседании постоянного комитета движения.

Он также предложил провести очередное заседание постоянного комитета в первой половине 2026 года. "По месту встречи мы с вами определимся чуть позже. Мы помним, что наши алжирские друзья предлагали организовать у себя это мероприятие, благодарим их за эту инициативу. Посмотрим, так, что всем было удобно, давайте выработаем позицию и предложим ее к общему обсуждению", - добавил Медведев.