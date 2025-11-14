Представители МИД РФ и Казахстана обсудили взаимодействие в борьбе с терроризмом

Российскую делегацию возглавил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз министерства Петр Ильичев

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Представители МИД РФ и Казахстана обсудили сотрудничество стран в борьбе с экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам прошедших в Астане межмидовских консультаций по вопросам международного сотрудничества в сфере противодействия новым вызовам и угрозам.

Российскую делегацию возглавил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Петр Ильичев, казахстанскую - директор департамента международной безопасности МИД Казахстана Арсен Омаров.

"В ходе заседания стороны обменялись развернутыми оценками развития ситуации с региональными и глобальными угрозами безопасности, обсудили различные аспекты взаимодействия России и Казахстана в борьбе с терроризмом, экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, - отметили в министерстве. - Особое внимание уделено укреплению механизмов обеспечения безопасности в рамках ООН, а также региональных организаций, включая ОДКБ, СНГ и ШОС".

В МИД также добавили, что консультации подтвердили близость подходов стран к противодействию новым вызовам и угрозам, а также настрой на дальнейшее укрепление межгосударственного сотрудничества.