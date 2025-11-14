МИД РФ: в Сахеле проходит информационная кампания для дестабилизации региона

Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что есть данные об активизации исламистских террористических группировок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Широкая информационная кампания, направленная на дестабилизацию ситуации, проходит в странах Сахаро-Сахельского региона, есть информация об активизации исламистских террористических группировок. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Поступает информация об активизации исламистских террористических группировок на пространстве Конфедерации государств Сахеля (АГС), объединяющей Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Особую озабоченность вызывают попытки боевиков "Группы поддержки ислама и мусульман" установить топливную блокаду малийских населенных пунктов", - отметила дипломат.

"Констатируем координируемую извне широкую информационную кампанию, направленную на дестабилизацию ситуации в дружественных нам странах "сахельской тройки", выбравших независимый внешнеполитический курс", - указала представитель российского дипведомства.

По словам Захаровой, от данной подрывной деятельности, "имеющей сугубо конъюнктурные геополитические и экономические задачи", страдает, прежде всего, мирное население. "Подтверждаем нашу приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности государств-участников АГС. Призываем международное сообщество к поддержке усилий Конфедерации по борьбе с теругрозой и социально-экономическому развитию Буркина-Фасо, Мали и Нигера", - заключила она.