Медведев провел встречу с заведующим международным отделом ЦК КПК Лю Хайсином

Председатель партии "Единая России" выразил уверенность, что двусторонние отношения России и Китая, отношения стратегического партнерства и взаимодействие двух государств продолжатся по всем линиям

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел двустороннюю встречу с заведующим международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Лю Хайсином. Об этом сообщается в Telegram-канале "Единой России".

"Знаю, что для вас, как для заведующего отделом международных связей ЦК Компартии Китая, это первая международная поездка. Мы это, безусловно, ценим. <...> Мы были с визитом в вашей стране в декабре 2024 года. Помним прекрасный прием, который был оказан нашей партийной делегации. Так что рассчитываем на продолжение доброй традиции диалога правящих партий наших стран", - приводятся в сообщении слова Медведева.

Он выразил уверенность, что двусторонние отношения России и Китая, отношения стратегического партнерства и взаимодействие двух государств продолжатся по всем линиям, включая отношения между Компартией Китая и "Единой Россией".

"Мне очень приятно по приглашению партии "Единая Россия" участвовать в 11-м заседании диалога между правящими партиями. Как вы правильно отметили, это моя первая поездка после моего назначения на новую должность. Это решение принял лично генсек, это показывает высокое внимание к нашему диалогу", - добавил Лю Хайсин.