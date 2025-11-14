Путин утвердил стратегию безопасности на дорогах до 2030-2036 годов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Правительство России должно в течение полугода представить план мероприятий по ее реализации.

Документ состоит из восьми разделов на 46 страницах и дает определения всем понятиям, связанным с дорожным движением, в том числе "активной мобильности" - всем видам передвижения, от пешего и велосипедного до использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Стратегия содержит обширную оценку нынешнего состояния безопасности дорожного движения и тенденции его развития, фиксирует статистические данные в этой области, перечисляет вызовы и риски в сфере, определяет цели госполитики по этому направлению.

Нетерпимость в обществе к нарушениям ПДД и улучшение конструкции автомобилей названы целями стратегии безопасности на дорогах.

"Результатами реализации настоящей стратегии должны стать повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, включая повышение правовой культуры населения и формирование нетерпимости к нарушениям требований по обеспечению безопасности дорожного движения, совершенствование конструкции транспортных средств и дорожной инфраструктуры в целях предотвращения ошибок человека или минимизации их последствий, повышение качества и своевременности оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, что будет способствовать обеспечению национальной безопасности Российской Федерации, увеличению ожидаемой продолжительности жизни и созданию комфортной и безопасной среды для жизни", - говорится в тексте стратегии.