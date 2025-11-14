Медведев: правящая коалиция в ФРГ испугалась участия АдГ в мероприятиях в России

"Альтернативу для Германии" поставили вне закона и обвиняют чуть ли не в государственной измене, напомнил замглавы Совбеза РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Действующая партийная коалиция в ФРГ испугалась участия представителей фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в мероприятиях в России. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал журналистам.

"Я не знаю, чего их напугало. Точнее, я могу лишь порассуждать на эту тему. Жаль, конечно, что их не было", - посетовал Медведев. "Я думаю, что "Альтернатива для Германии" как политическая сила и, кстати, весьма авторитетная сейчас в Германии подвергается колоссальному давлению. По сути, их поставили вне закона и обвиняют чуть ли не в государственной измене", - сказал он. Поэтому, по мнению политика, когда им намекнули, что в Россию лучше не ездить, у них не оставалось другого выбора. "А вот в том, что касается действующей там правящей партийной коалиции, вот тут, я думаю, причины очевидны: они реально испугались, если хотите, не парламентским словом говоря, наложили в штаны, что вполне очевидно", - высказал свое мнение Медведев.

По словам российского политика, "партайгеноссе Мерц решил, что если они прокатятся в Россию, то впоследствии это аукнется его коалиции". "И оттуда, [из действующей партийной коалиции], им погрозили пальчиком. Почему они это сделали, не знаю, но это явно не улучшает российско-германских отношений", - добавил он.

Ранее германские СМИ сообщали, что два депутата от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге в самое ближайшее время намерены отправиться в Россию. Речь шла о поездке конференцию стран БРИКС в Сочи. В списке фигурировали эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре, депутат Райнер Ротфусс, а также руководитель отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента Ганс Нойхофф. В других партиях подвергли резкой критике планы поездки, а некоторые представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) даже обвинили АдГ в госизмене.

Позже сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла выступил в защиту поездки однопартийцев в Россию. Еще один сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель 11 ноября заявила, что только один депутат Бундестага от фракции АдГ посетит Сочи на текущей неделе. Это, по ее словам, будет Штеффен Котре.