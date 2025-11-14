Посол РФ: Британия наращивает свой военный бюджет и закупает за счет него оружие

Андрей Келин обратил внимание, что Лондон наращивает производство снарядов и взрывчатых веществ, которые используются в военных целях

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Лондон продолжает наращивать свой военный бюджет и использует его для закупки оборонительной военной техники. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Вопреки здравому смыслу, Лондон продолжает наращивать свой военный бюджет и использует его для закупки на данном этапе более привычной оборонительной военной техники. Ну и самое главное, что они старательно убеждают граждан в существовании так называемого оборонного дивиденда, который якобы приносит пользу широким слоям населения", - сказал Келин.

Дипломат обратил внимание, что Лондон активно наращивает производство снарядов и взрывчатых веществ, которые используются в военных целях.