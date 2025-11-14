ТАСС: Киев пытается скрыть ошибки своей ПВО за последствиями якобы ударов ВС РФ

Военный источник уточнял, что видеоматериалы о повреждении помещения посольства Азербайджана в Киеве свидетельствуют о попадании в него зенитной ракеты ВСУ от комплекса Patriot

"В случае попадания ракеты "Искандер" воронка имела бы кратно больший размер и глубину, чем на украинском видео, а последствия для комплекса зданий посольства характеризовались бы значительными разрушениями. Если бы имел место подрыв боевой части "Искандера" в воздухе, повреждения имели бы множественный характер не только у зданий посольства, но и у всех окружающих строений в городе. Это не первый случай, когда киевский режим пытается скрыть непрофессиональные действия украинских расчетов ПВО, размещенных внутри города, за последствия якобы российских ударов по гражданской инфраструктуре", - сказал собеседник агентства.