Посол РФ: бюджетная "дыра" Великобритании составляет от $20 до $40 млрд

При этом экономика Великобритании по-прежнему имеет серьезный фундамент, отметил Андрей Келин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Великобритания сталкивается с бюджетной "дырой", оцениваемой в $20-40 млрд. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Бюджетная дыра, по разным оценкам, [составляет] где-то 20-40 миллиардов [долларов], хотя вроде бы она сокращается, но признаков нет. Есть масса вещей, в которые британское правительство хотело бы ввязаться. Это строительство новых атомных станций и так далее. Крупные такие проекты. Я отнюдь не недооцениваю экономику Британии", - отметил Келин.

Однако, по его словам, экономика Великобритании по-прежнему имеет серьезный фундамент.

Ранее дипломат заявил, что Лондон продолжает наращивать свой военный бюджет и использует его для закупки оборонительной военной техники.