Кабмин одобрил проект соглашения с Угандой об отмене виз для дипломатов

Правительство поручило МИД РФ провести соответствующие переговоры

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения с Угандой об отмене виз для владельцев служебных и дипломатических паспортов. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"B соответствии со статьей 11 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный МИД России, согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с угандийской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством республики Уганда о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов (прилагается)", - говорится в документе.

"Поручить МИД России провести переговоры с угандийской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - указано в документе.