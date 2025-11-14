Россия поддерживает ЦАР как на площадке СБ ООН, так и на двусторонней основе

В МИД РФ напомнили, что 13 ноября Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2800 об очередном продлении мандата миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия как на площадке Совета Безопасности ООН, так и на двусторонней основе поддерживает руководство Центральноафриканской Республики (ЦАР) в преодолении последствий кризиса и достижении социально-экономического прогресса. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

В МИД РФ напомнили, что 13 ноября Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2800 об очередном продлении мандата миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МООНСЦАР), Россия совместно с 13 государствами - членами Совета проголосовала "за" этот важный документ, США воздержались.

"Российская Федерация как на площадке Совета Безопасности, так и на двусторонней основе продолжит поддерживать руководство и народ дружественной нам Центральноафриканской Республики в преодолении последствий многолетнего кризиса и достижении поступательного социально-экономического прогресса", - отметили в министерстве.

В МИД добавили, что одобрение резолюции является свидетельством поддержки со стороны Совета усилий правительства ЦАР, направленных на укрепление безопасности и устойчивый переход к мирной жизни. "Принципиально важно, что СБ ООН высказался за сохранение ключевых параметров мандата МООНСЦАР в ответственный для всех центральноафриканцев предвыборный период. Работа "голубых касок" в Банги на деле доказала востребованность международного содействия урегулированию вооруженных конфликтов",- указали в российском дипведомстве.