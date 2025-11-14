МИД РФ: Молдавия хочет зачистить страну от гуманитарного присутствия России

Шаг Кишинева в сторону денонсации соглашения с Москвой о культурных центрах вызывает сожаление, подчеркнула официальный представитель российского дипведомства

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Кишинев намерен не просто закрыть Русский дом, а зачистить территорию республики от любого российского гуманитарного присутствия. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с принятием Парламентом Молдавии в первом чтении законопроекта о денонсации межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров.

"Очевидно, что истинной целью этой инициативы является не просто закрытие Русского дома, а зачистка территории республики от любого российского гуманитарного присутствия", - отметила дипломат.

Шаг Молдавии в сторону денонсации соглашения между правительствами стран о создании и функционировании культурных центров, на основании которого в Кишиневе работает Российский центр науки и культуры, вызывает сожаление, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.

"Очередной шаг молдавской стороны в направлении денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о создании и функционировании культурных центров, на основании которого в Кишиневе работает Российский центр науки и культуры, не может вызывать ничего, кроме сожаления, - отметила дипломат. - В качестве мотивировки авторы законопроекта указывают на отсутствие молдавского культурного центра на территории России и якобы возможность использования Россией "межправсоглашения в качестве инструмента для продвижения искаженных нарративов". О бездоказательности подобных обвинений мы говорили не раз".

Соглашение о создании и функционировании культурных центров не предусматривает односторонней денонсации, Российский центр науки и культуры в Кишиневе продолжает работу, говорится в комментарии Захаровой.

"Подчеркнем, что данным документом не предусматривается возможность его односторонней денонсации. Согласно статье 17 соглашения, оно автоматически продлевается каждые пять лет до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода о своем намерении выйти из него. Очередная дата продления - 4 июля 2026 года. При этом официальный Кишинев до настоящего момента нас о своем намерении в установленном порядке не информировал", - отметила дипломат.

"Таким образом, Российский центр науки и культуры в Кишиневе, несмотря на все инсинуации вокруг его дальнейшей судьбы, на законных основаниях и в полном объеме продолжает выполнять свою гуманитарную миссию на территории Молдавии, включая реализацию различных просветительских, культурных и образовательных проектов", - подчеркнула Захарова.