Посол РФ отверг обвинения МИД Румынии в нарушении БПЛА России воздушных границ

Владимир Липаев заявил, что "румынским дипломатам было разъяснено, что для российских вооруженных сил гражданские объекты никогда не были и не будут целями"

БУХАРЕСТ, 14 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в Румынии Владимир Липаев назвал "театрализованным представлением с фотосессией" встречу в МИД страны, в ходе которой ему был выражен протест в связи с якобы нарушением воздушного пространства республики российским беспилотником в ночь на 11 ноября 2025 года.

"Румынским дипломатам было разъяснено, что для российских вооруженных сил гражданские объекты никогда не были и не будут целями, в то время как украинские военные формирования, будучи не в состоянии поразить защищенные военные объекты, наносят террористические удары именно по гражданским", - сказал дипломат в интервью корреспонденту ТАСС.

"Так называемые доказательства в действительности таковыми не являются, поскольку не были предоставлены координаты влета объекта в страну и данные о его маршруте, - отметил дипломат. - Кроме того, характер обломков свидетельствует о том, что дрон упал не сам, а был сбит силами ПВО, что могло произойти только вне пределов румынского воздушного пространства. Это полностью исключает любые домыслы о якобы намеренном нарушении территориальной целостности Румынии и каких-либо угрозах ее безопасности со стороны России".

"Во избежание случайного падения сбиваемых беспилотных летательных аппаратов было рекомендовано прекратить накачку оружием антинародного режима во главе с Зеленским и его кликой, узурпировавшим власть в стране, - подчеркнул Липаев. - Условия достижения мира на Украине неоднократно озвучивались российскими руководителями и, в первую очередь, президентом Владимиром Путиным. Румынской стороне они прекрасно известны, поэтому показные спектакли с выдвижением несуразных и необоснованных обвинений в адрес РФ являются в высшей степени неуместными".

Как утверждал ранее МИД Румынии, в ходе встречи российскому дипломату были предъявлены "ощутимые, достаточные и веские доказательства" нарушения воздушного пространства страны российским БПЛА. "Обнаруженные румынскими властями обломки на месте падения летательного аппарата, несомненно, доказывают его принадлежность и причастность к массированным атакам той ночью против украинской гражданской инфраструктуры вблизи границы с Румынией", - говорится в тексте. При этом в сообщении отмечается, что "румынские граждане, находившиеся в зоне пролета БПЛА ни на один момент не подверглись прямой и непосредственной опасности".