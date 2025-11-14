Постпредство: РФ была вынуждена подготовить альтернативу резолюции США по Газе

В российской дипмиссии отметили, что Москва ценит усилия Вашингтона и посредников, благодаря которым удалось остановить голод в анклаве, освободить израильских заложников и произвольно задержанных палестинцев

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Jehad Alshrafi

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Россия была вынуждена подготовить альтернативный американскому проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по достижению устойчивого мира в Газе. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства РФ при всемирной организации.

"В центре нынешних дискуссий - принятие решения СБ ООН. Коль скоро речь идет именно об этом главном органе по поддержанию международного мира и безопасности, то ему должна быть отведена достойная роль с необходимыми инструментами подотчетности и контроля. Кроме того, резолюции СБ ООН должны отражать общепризнанную международно-правовую основу, подтверждать фундаментальные решения и принципы, прежде всего двухгосударственную формулу палестино-израильского урегулирования. К сожалению, указанные положения не были учтены в американском проекте. В этой связи Российская Федерация была вынуждена подготовить альтернативный американскому проект резолюции СБ по достижению устойчивого мира в секторе Газа", - заявили в российской миссии.

Российское постпредство подчеркнуло, что "в Москве ценят усилия США и посредников, благодаря которым удалось остановить кровопролитие и массовый голод в секторе, освободить израильских заложников и произвольно задержанных палестинцев, наладить обмен телами погибших".

Ранее постоянное представительство США при ООН сообщило, что американский проект резолюции включает положения в поддержку "международных стабилизационных сил" и обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без [радикального палестинского движения] ХАМАС". Американская миссия также сообщила, что с начала ноября ведет переговоры в СБ ООН по своему документу.