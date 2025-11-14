Постпредство РФ: только инклюзивный подход обеспечит устойчивый мир в Газе

В Постоянном представительстве России при ООН считают, что это позволит заложить основу для долгосрочной региональной стабильности

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Россия убеждена, что только по-настоящему равноправный и инклюзивный подход к урегулированию в секторе Газа способен обеспечить устойчивое прекращение боевых действий и заложить основу для долгосрочной региональной стабильности. Об этом говорится в комментарии Постоянного представительства России при ООН в связи с подготовкой российского проекта резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в Газе.

"Убеждены, что только по-настоящему равноправный и инклюзивный подход к урегулированию ситуации на оккупированной палестинской территории способен обеспечить устойчивое прекращение боевых действий и заложить основу для долгосрочной региональной стабильности. Рассчитываем, что Совету Безопасности удастся найти согласие по этому вопросу", - говорится в комментарии.