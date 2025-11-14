Проект РФ по Газе предполагает подготовку доклада с опциями по плану Трампа

В постпредстве России при ООН также подчеркнули, что "ключевое значение имеет и сохранение наработанной за долгие десятилетия международно-правовой базы" на основе формулы "двух государств"

Редакция сайта ТАСС

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Российский проект резолюции по Газе предусматривает поручение генеральному секретарю ООН подготовить доклад Совету Безопасности с опциями по выполнению соответствующих положений плана президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства России при ООН в связи с подготовкой российского проекта резолюции Совета Безопасности.

"Идея российского проекта резолюции по Газе заключается в том, чтобы Совет Безопасности имел возможность определить конкретные модальности развертывания миротворческого контингента и администрации на территории сектора, которые соответствовали бы общепризнанным международно-правовым стандартам и способствовали прекращению насилия и устойчивой стабилизации. Именно поэтому документ предусматривает поручение генеральному секретарю подготовить доклад Совету Безопасности с опциями по выполнению соответствующих положений плана президента Д. Трампа", - говорится в комментарии.

В дипмиссии также подчеркнули, что "ключевое значение имеет и сохранение наработанной за долгие десятилетия международно-правовой базы по БВУ на основе формулы «двух государств»".