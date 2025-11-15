В посольстве РФ заявили об отказе США обсуждать возврат дипсобственности

Ситуация противоречит пониманиям, достигнутым президентами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметили в российской дипмиссии

Редакция сайта ТАСС

© Владислав Павлов/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты отказываются обсуждать с Россией возможность возврата ее блокированной на американской территории дипломатической собственности, что противоречит пониманиям, достигнутым президентами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявили ТАСС в посольстве России в США, комментируя ситуацию с шестью объектами недвижимой дипломатической собственности.

"При том, что право собственности Российской Федерации на эти объекты не оспаривается, регулярные отказы послу России посетить де-факто экспроприированную недвижимость и даже обсуждать возможность ее возврата законному владельцу нельзя расценить иначе как вопиющее беззаконие и произвол", - подчеркнули в дипмиссии и добавили, что это прямо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, а также идет вразрез с пониманиями, достигнутыми лидерами двух государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, о необходимости преодоления "токсичного наследия" прошлого.

Как напомнили в посольстве, эти объекты были блокированы в 2016-18 годах. "Американские власти в период 2016-2018 гг. фактически конфисковали шесть объектов российской дипломатической недвижимости в США, сняв с них дипстатус и заблокировав любой доступ наших дипломатов, в том числе для оценки состояния территории и помещений, а также нанесенного ущерба. Сами объекты взяты под охрану спецслужб. Речь идет о дачах посольства России в штате Мэриленд и российской ооновской миссии в Нью-Йорке, здании торгпредства в Вашингтоне, здании генконсульства России в Сан-Франциско и резиденциях российских генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле", - отметили в посольстве.

Там также указали, что российские дипломаты продолжают на регулярной основе поднимать с американскими коллегами тему необходимости возвращения этой собственности. "Со своей стороны регулярно ставим данный вопрос в ходе контактов с Госдепартаментом [США] по снятию раздражителей в двусторонней повестке дня", - заверили в посольстве.