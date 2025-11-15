Дмитриев: фейковых историй о России создается больше, чем о Трампе

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций указал на необходимость демонтажа "глобалистской медиамашины"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Глобалистская медиамашина" создает о России больше фейков, чем о президенте США Дональде Трампе, и эту систему необходимо демонтировать. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Фейковые левые нарративы будут появляться снова и снова, пока глобалистская медиамашина не будет систематически демонтирована. Закрытие USAID было лишь одним из десятков необходимых шагов. Россия это знает: о [России] было создано больше фейковых историй, чем даже о Трампе - рекорд, который, кажется, невозможно побить", - написал он в Х.

К своей публикации глава РФПИ прикрепил пост президента США из социальной сети Truth Social, в котором Трамп просит провести расследование связей финансиста Джеффри Эпштейна и 42-го президента США Билла Клинтона.