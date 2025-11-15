Водолацкий: в ВСУ набирают бездомных из-за высокой коррупции на Украине

Депутат Госдумы отметил, что зачастую средства финансовой помощи, направляемой Западом на ведение боевых действий, выводятся на офшорные счета украинских чиновников

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Набор бездомных и находящихся за чертой бедности украинцев для службы в Вооруженных силах Украины и участия в боевых действиях непосредственно на линии боевого соприкосновения является вынужденной мерой территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на фоне высокого уровня коррупции в стране. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что в учебные центры ВСУ все чаще стали привозить бездомных, и назвал это "плохой практикой", которую следует изменить. Позднее представитель киевского областного ТЦК Олег Байдалюк подтвердил, что на территории Украины действительно ведется мобилизация бездомных. По мнению начальника отдела рекрутинга 28-й механизированной бригады ВСУ, служба в ВСУ поможет людям без определенного места жительства восстановить свой статус.

"Бездомных и людей, которые опустились, назовем это "в болото нищеты", ТЦК вылавливают и отправляют на линию боевого столкновения", - заявил Водолацкий.

Он отметил, что такую меру можно считать вынужденной на фоне высокого уровня коррупции на территории Украины, где зачастую средства финансовой помощи, направляемой Западом на ведение боевых действий, выводятся на офшорные счета местных чиновников. "Эта финансовая помощь отправляется уже в офшоры и другие банки на свои личные счета", - резюмировал собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. На фоне проблем с комплектованием армии 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении ее правил, в результате чего многие категории военнообязанных лишились права на бронь или отсрочку. Также были пересмотрены критерии пригодности к военной службе по состоянию здоровья. Позже Минобороны разрешило мобилизацию людей с вылеченным туберкулезом, онкологическими заболеваниями и ВИЧ, если они не прогрессируют.