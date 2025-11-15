Депутаты Европарламента участвуют в симпозиуме "БРИКС - Европа" в Сириусе

В симпозиуме участвуют более 30 европейских политиков

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента, политики стран БРИКС и эксперты принимают участие во втором международном симпозиуме "БРИКС - Европа". Центральной темой обсуждений стало сближение позиций между странами БРИКС и теми политическими силами Европы, которые выступают против конфронтационной модели, санкционного давления и разрыва диалога.

Как сообщили ТАСС организаторы , в симпозиуме участвуют более 30 европейских политиков, среди них - 7 членов Европарламента, а также 12 депутатов парламентов Европы.

Почетным гостем стал Пьер де Голль, внук президента Шарля де Голля. Помимо гостей из Европы, на площадке работают делегации правящих партий Китая, Бразилии, Ирана, Индонезии, Белоруссии, Алжира, Кубы, Камбоджи, Эфиопии и ЮАР. В числе тех, кто представляет российскую сторону, - первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев, а также председатель высшего совета партии Борис Грызлов.

Одним из наиболее обсуждаемых участников стал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. Его приезд в Сочи оказался в центре политической полемики в Германии: ранее СМИ сообщали, что депутаты АдГ планируют посетить Россию, что вызвало резкую критику других партий, вплоть до обвинений в госизмене. Позже руководство АдГ подтвердило, что в итоге в поездку отправится только один депутат - Котре - который и прибыл на симпозиум.

О чем говорят

Участники форума обсуждают перспективы диалога между БРИКС и европейскими силами на фоне формирования многополярного мира. На панельных дискуссиях поднимаются темы обновления механизмов взаимодействия, снижения политических рисков и поиска путей выхода из тупика в отношениях России и ЕС. Работа симпозиума организована по тематическим секциям.

В первой - "БРИКС и Европа: разделяя традиционные ценности" - выступают политики и исследователи из ЮАР, России, Белоруссии, Словакии, Бразилии, Германии и Китая. В обсуждения также включаются представители из Люксембурга, Румынии, Болгарии и Венгрии.

В залах царит деловая, но открытая атмосфера: дискуссии продолжаются и в кулуарах, где можно услышать смесь разных языков - от португальского до китайского, от немецкого до персидского. Участники отмечают, что именно неформальное общение помогает находить точки соприкосновения в условиях политической турбулентности.

Исследователи и парламентарии отмечают, что текущие кризисы в отношениях России и ЕС не носят необратимого характера и могут быть преодолены при участии европейских политических сил, придерживающихся независимого и ответственного курса.

Организаторы подчеркивают, что главная задача симпозиума - создать устойчивую площадку для прямого диалога между Европой и странами БРИКС, несмотря на разногласия и международную напряженность. Работа форума продолжится до завершения всех секций.