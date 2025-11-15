Якушев: РФ готова к диалогу с Европой, несмотря на заморозку официальных каналов

Первый зампредседателя Совета Федерации отметил, что Россия по-прежнему видит в европейских странах большой взаимовыгодный потенциал

Редакция сайта ТАСС

Первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев © Егор Алеев/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Россия остается открытой к взаимодействию с европейскими странами, несмотря на остановку большинства официальных механизмов диалога. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев на симпозиуме "БРИКС - Европа" в Сириусе.

"Россия по-прежнему видит в европейских странах большой взаимовыгодный потенциал", - сказал он, обращаясь к зарубежным участникам мероприятия.

Он подчеркнул, что даже в условиях напряженности прямое межпартийное и межпарламентское общение играет важную роль. "Сейчас официальные каналы диалога между Россией и большинством государств Европы практически заморожены. Тем сильнее значимость альтернативных форматов межпарламентского и межпартийного общения", - заявил Якушев.

Политик отметил, что Россия уважает богатое наследие сотрудничества с европейскими государствами и выступает за сохранение гуманитарных, культурных и экспертных контактов. "Мы благодарны тем из вас, кто прибыл в Сочи, не побоявшись критики в свой адрес", - сказал он.

Якушев также напомнил, что даже в период холодной войны страны Европы находили возможности для диалога и совместной ответственности за безопасность континента. "История подтверждает: сотрудничество всегда эффективнее конфронтации", - подчеркнул он.

По его словам, инициативы по формированию общего пространства безопасности в Евразии остаются актуальными, а симпозиум "БРИКС - Европа" может стать постоянной площадкой для практического продвижения таких идей.