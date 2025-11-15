В МИД выразили поддержку Венесуэлы в условиях напряженности в Карибском бассейне

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия подтверждает солидарность с народом и властями Венесуэлы на фоне напряженности в южной части Карибского бассейна. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с венесуэльскими дипломатами, завершившими краткосрочную стажировку в Дипломатической академии МИД России.

"В ходе беседы, прошедшей в дружеской и теплой атмосфере, состоялся продуктивный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной проблематики, также затронута тема развития многопланового стратегического партнерства между Москвой и Каракасом", - указали в дипведомстве. Там уточнили, что встреча прошла в пятницу.

"С российской стороны подтверждена поддержка и солидарность с народом и руководством Венесуэлы в условиях эскалации напряженности в южной части Карибского бассейна", - отметили в МИД РФ.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, 10 тыс. военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, американский лидер Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой и разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.