МИД РФ: Запад потакает опасным тенденциям, выступая против борьбы с нацизмом

В российском дипведомстве отметили, что в резолюции выражается обеспокоенность попытками возвести в ранг национальных героев тех, кто в годы Второй мировой войны воевал против Антигитлеровской коалиции

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Коллективный Запад продолжает потакать опасным тенденциям, отказываясь присоединиться к усилиям по борьбе с героизацией нацизма. Об этом заявили в МИД РФ в связи с принятием резолюции о борьбе с героизацией нацизма в Третьем комитете 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как пояснили в российском дипведомстве, в документе "выражена серьезная озабоченность в связи с продолжающейся в отдельных странах войной против памятников борцам с нацизмом и фашизмом и воинам-освободителям, которая в последние годы приобрела характер государственной политики". Также "высказано глубокое возмущение относительно маршей в целях прославления нацистов и их пособников, факельных шествий неонацистов и радикальных националистов".

"Коллективный Запад, прежде всего страны Евросоюза, где все вышеперечисленные нарушения происходят на систематической основе, в очередной раз выступил против международных усилий по борьбе с агрессивными проявлениями расизма и ксенофобии. Особую тревогу вызывают позиции Германии, Италии и Японии, потакание которых опасным тенденциям с учетом черных страниц истории этих государств в XX веке заставляет задуматься о том, куда движется "коллективный "демократический" Запад", - подчеркнули в МИД РФ.

В российском дипведомстве отметили, что в резолюции выражается "обеспокоенность попытками возвести в ранг национальных героев тех, кто в годы Второй мировой войны воевал против Антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистами и совершал военные преступления и преступления против человечности", особо подчеркивается, что "подобные действия оскверняют память бесчисленных жертв фашизма, негативно воздействуют на подрастающее поколение и абсолютно несовместимы с обязательствами государств-членов ООН по Уставу Организации".

В МИД РФ подчеркнули, что инициатива России "весьма актуальна еще и потому, что мы вновь и вновь становимся свидетелями попыток отрицания нашей общей истории". "Все чаще звучит расистская и ксенофобская риторика. Во многих государствах обыденным делом стали проявления исламофобии, христианофобии, афрофобии, арабофобии, русофобии и антисемитизма", - добавили в дипведомстве.

"Результаты голосования наглядно продемонстрировали неизменную и весомую поддержку со стороны международного сообщества ежегодно представляемой в Генассамблее ООН традиционной российской инициативе. Это особенно символично в год празднования 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне, учреждения Организации Объединенных Наций и создания Нюрнбергского трибунала, - заключили в министерстве. - В Москве убеждены, что принятие данной тематической резолюции внесет существенный вклад в дело искоренения расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

О резолюции

Ранее Третий комитет ГА ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Документ поддержали 114 стран, 52 выступили против, 12 воздержались. Среди проголосовавших против - Венгрия, Канада, Словакия, США, Украина и Япония. В пользу резолюции выступили в том числе Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Бразилия, Израиль, Китай, Куба, Сербия. Резолюция традиционно вносится РФ и принимается с 2005 года.