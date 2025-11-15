В ГД внесли законопроект об использовании автодорог для обороны страны

В случае его принятия он вступит в силу с 1 марта 2027 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить Минобороны России полномочиями относить к военно-автомобильным дорогам любые автодороги для обеспечения безопасности страны. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В случае его принятия он вступит в силу с 1 марта 2027 года.

"Решением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны <...>, автомобильные дороги независимо от их форм собственности и значения могут быть отнесены к военно-автомобильным дорогам", - говорится в тексте законопроекта.

Согласно предлагаемым в закон правкам, военно-автомобильными дорогами являются автомобильные дороги, используемые в условиях военного времени, в условиях военного положения на территории РФ или в ее отдельных местностях для обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, движения войск, воинских перевозок, эвакуации населения, объектов хозяйственного, социального и культурного назначения.

В пояснительной записке отмечается, что формируется основной транспортный каркас страны в виде опорной сети автомобильных дорог, которая должна обеспечивать бесперебойное движение транспорта и транспортную связанность территории РФ.

"Предусматривается первоочередное финансирование работ по поддержанию автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии. Таким образом, опорная сеть обеспечит решение задач в целях обороны страны, что исключит необходимость придания отдельным автомобильным дорогам статуса автомобильных дорог оборонного значения", - говорится в документе.