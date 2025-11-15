Путин и Нетаньяху обсудили развитие ситуации в секторе Газа

Стороны также поговорили об иранской ядерной программе

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили обстановку на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ​​​Кремля.

В сообщении отметили, что стороны обстоятельно обменялись мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе. Они обсудили развитие ситуации в секторе Газа в контесте реализации соглашения о прекращении огня и обмене заложниками. Кроме того, Путин и Нетаньяху поговорили о положении дел вокруг иранской ядерной программы, вопросах содействия дальнейшей стабилизации в Сирии.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.