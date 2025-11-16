ТАСС: взятие Ровнополья ухудшит положение группировки ВСУ в Гуляйполе

ВС РФ сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового сделали рывок на 5 км в глубину оборонительных порядков украинских военных

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Ровнополье в Запорожской области ухудшит положение украинской группировки в Гуляйполе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее в Минобороны России проинформировали об освобождении Ровнополья в Запорожской области.

"Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" вслед за населенным пунктом Яблоково освободили и Ровнополье Запорожской области. Успех приморцев стал возможен благодаря их решительным и смелым действиям, позволившим сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового сделать рывок на 5 километров в глубину оборонительных порядков противника. Это ухудшит положение группировки ВСУ в Гуляйполе", - сказал собеседник агентства.

Противник потерял до двух взводов живой силы и более 10 единиц техники.

Собеседник уточнил, что Ровнополье стало четвертым населенным пунктом, освобожденным бойцами 114-го мотострелкового полка за прошедшую неделю и шестым населенным пунктом в Запорожской области, освобожденным подразделениями 127-й дивизии 5-й армии группировки "Восток" с начала ноября.