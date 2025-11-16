Ушаков: США не объявляли об отказе от достигнутых в Анкоридже пониманий

Не было официального опровержения о том, что договоренности и понимания не действуют, подчеркнул помощник президента РФ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вашингтон не объявлял о том, что достигнутые в Анкоридже понимания и договоренности не действуют. Об этом заявил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Не было официального опровержения с их стороны о том, что эти договоренности и понимания, [достигнутые в Анкоридже], не действуют", - указал Ушаков, отвечая на вопрос, не отказался ли еще Вашингтон от ранее достигнутых пониманий. - "Было много комментариев, естественно, эти комментарии рождаются по мере развития ситуации, по мере проведения тех или иных переговоров, в том числе с европейцами, с украинцами."

По словам Ушакова, поступает много сигналов. "Какие-то нам нравятся, какие-то не нравятся", - пояснил он, подчеркнув, что основой остается Анкоридж.

В августе 2025 года президент РФ Владимир Путин в первый раз за 10 лет посетил США и впервые за 6 лет лично встретился с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже в штате Аляска. Переговоры по формуле "три на три" в закрытом режиме начались в 11:26 (22:26 мск) 15 августа.

Президенты общались чуть более трех часов, если отсчитывать время от их первой краткой беседы на красной ковровой дорожке. Затем Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию для СМИ, на которой подвели итоги состоявшихся переговоров. Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита, заявил президент России на пресс-конференции.