Путин на неделе проведет международные встречи

Президент также примет участие в закладке ледокола

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет серию международных встреч с главами правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые приедут в Москву для участия в заседании Совета организации. О планах главы государства сообщается в Telegram-канале ВГТРК.

Кроме того, российский лидер примет по ВКС участие в закладке нового ледокола, а также поучаствует в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которая запланирована на 19-21 ноября. В планах у главы государства и традиционное оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.