Аксаков: Европе придется ответить за доходы с российских активов по суду

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку подчеркнул, что действия западных политиков подрывают доверие к европейской финсистеме

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Европейским странам придется нести ответственность по судебным решениям за незаконное удержание доходов и процентов с замороженных российских активов. Об этом журналистам ТАСС заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"С моей точки зрения, те доходы и проценты, которые набегают на российские активы, - это тоже нарушение закона и за это еще европейским странам придется отвечать, когда наступит пара судебных решений", - сказал Аксаков.

Депутат также подчеркнул, что действия европейских политиков противоречат интересам их собственных избирателей и подрывают доверие к европейской финансовой системе. По его словам, размещение средств других стран в Европе окажется под угрозой из-за принимаемых антироссийских решений.