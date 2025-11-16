Путин переговорил с главой "Роснефти" Сечиным на минувшей неделе

Президент России провел переговоры во время официальных мероприятий в ходе госвизита президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отдельно кратко переговорил с главой "Роснефти" Игорем Сечиным 12 ноября в Кремле во время официальных мероприятий в ходе госвизита президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева. Соответствующие кадры показаны в программе "Москва. Кремль. Путин".

Государственный визит президента Казахстана в Россию стартовал 11 ноября. Общение Путина и Токаева началось в первый же день визита в Кремле на неформальной встрече, официальные протокольные церемонии и переговоры были намечены на 12 ноября. В этот день состоялись в том числе переговоры в расширенном составе - с участием членов делегаций. В состав российской делегации также вошел Сечин.

В ходе двухдневного визита был подписан пакет документов, в частности Декларация о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.