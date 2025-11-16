ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Стороны отметили необходимость искать мирные пути урегулирования
13:49
обновлено 14:01
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его египетский коллега Бадр Абдель Аты обсудили по телефону ситуацию вокруг иранской атомной программы, отметив необходимость искать мирные пути урегулирования, чтобы избежать новой эскалации. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В числе международных и региональных сюжетов состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Подчеркнута обоюдная приверженность политико-дипломатическому пути урегулирования и важность поиска решений, позволяющих избежать новой эскалации напряженности", - отметили в МИД РФ.

Также в ходе разговора было обсуждено рассмотрение в Нью-Йорке на площадке Совета Безопасности ООН американского проекта резолюции по Газе и российских предложений в связи с этим.

"Высказано общее мнение о важности долгосрочного урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой основе", - указали в МИД. 

"Были также затронуты некоторые узловые вопросы российско-египетского сотрудничества в различных областях, в частности, в сфере энергетики", - уточняется в сообщении. 

