Нарышкин: Россия не позволит подвергать сомнению роль СССР в победе над нацизмом

Глава СВР заявил, что РФ твердо стоит на принципах незыблемости решений Нюрнбергского трибунала и всегда отстаивает правду

Редакция сайта ТАСС

Директор СВР Сергей Нарышкин © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия никогда не даст подвергать сомнению решающую роль СССР в победе над фашистской Германией. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в эфире телеканала "Россия-24".

"Россия на правах правопреемницы Великой Победы твердо стоит на принципах незыблемости решений Нюрнбергского трибунала и всегда отстаивает правду и не дает говорить о том, что нацисты и их преступления вовсе не такие уж и страшные. Мы никогда не допустим подвергать сомнению решающую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией и героизм солдат и офицеров Красной армии", - сказал он.

Нарышкин напомнил, что на фундаменте правовых решений, принятых в Нюрнберге, основывалось и создание Организации Объединенных Наций. "На площадке ООН впоследствии были приняты такие важнейшие международные документы, как Всеобщая декларация о правах человека, конвенция о ликвидации всех форм расизма, конвенция о предотвращении преступления геноцида и апартеида, - продолжил он. - К сожалению, особенно в последние два десятилетия, вот такой позитивный потенциал Организации Объединенных Наций подвергается агрессии - агрессии со стороны глобалистских кругов тоталитарно-либеральных режимов Запада".