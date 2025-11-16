Лавров: принципы Нюрнбергского приговора о запрете нацизма нарушаются

Постановление Нюрнбергского трибунала закрепляет неприемлемость силовых методов и нарушение гуманитарных принципов в любых конфликтах, подчеркнул глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Выработанные Нюрбергским трибуналом принципы об отсутствии сроков давности преступлений против человечности и запрете нацизма на сегодняшний день часто нарушаются. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Особое значение Нюрнбергского приговора заключается в том, что он установил отсутствие сроков давности преступлениям против человечности, геноцида, военных преступлений. Нацистская идеология, партия, такие структуры, как СС, СД и прочие были запрещены навеки. К огромному сожалению, эти части постановления сейчас подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются", - констатировал он в интервью для документального фильма "Нюрнберг", который был показан в эфире телеканала "Россия-24".

Министр напомнил, что постановление Нюрнбергского трибунала содержит принципы, впервые сформулированные в ходе того процесса. "Они легли в основу современного международного права. Они отменяли право сильного, закрепляли неприемлемость силовых методов и нарушение гуманитарных принципов в любых конфликтах", - пояснил Лавров.

Как отметил глава дипведомства, наиболее существенно принцип неотвратимости наказания за военные преступления, агрессию, за преступления против человечности, геноцид формулировался уже в международном, универсальном масштабе в ходе Нюрнбергского процесса. "Затем это органично отразилось в содержании многочисленных конвенций, принимаемых в ООН и других форматах, - продолжил он. - Также это нашло отражение в принципах международного права, которые легли в основу деятельности Комиссии международного права ООН. Международный суд ООН в значительной степени учитывает в своей работе то, что было сделано в Нюрнберге".