Эксперт Хлопков: контакты РФ, КНР и Ирана важны для ситуации с иранским досье

По словам директора Центра энергетики и безопасности, взаимодействие стран также необходимо для формирования долгосрочных решений по этому вопросу

ТЕГЕРАН, 16 ноября. /ТАСС/. Взаимодействие России, Китая и Ирана является одним из ключевых элементов в поиске новых подходов к урегулированию ситуации вокруг иранского ядерного досье и формированию долгосрочных решений. Такое мнение выразил ТАСС директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.

"Наверное, один из ключевых моментов в текущих условиях - взаимодействие по линии Тегеран - Москва - Пекин. Это сотрудничество или взаимодействие, которое становится все более устойчивым. Поскольку, очевидно, ни Москва, ни Тегеран, ни Пекин не могут согласиться с попытками США, Израиля, европейских стран подмять под себя международное право, черное называть белым", - отметил эксперт.

По его оценкам, в нынешних условиях необходимо искать новые подходы к долгосрочному урегулированию существующего кризиса вокруг иранского досье, однако США и европейские страны сейчас не готовы к поиску решения. "Наверное, требуется время для того, чтобы все-таки в Вашингтоне и в Европе осознали, что для того, чтобы выходить на новые договоренности [с Ираном], им нужно пересмотреть свою позицию и тоже демонстрировать гибкость, чего сейчас нет", - подчеркнул он.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерной проблематике завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. 23 сентября лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что ведение переговоров с США не отвечает национальным интересам исламской республики.