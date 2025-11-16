Мишустин проведет заседание Совета глав правительств ШОС

Премьер-министр также планирует провести несколько двусторонних встреч с главами делегаций

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Заседание Совета глав правительств государств, участвующих в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пройдет в Москве 17-18 ноября под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"В ходе заседания планируется рассмотреть приоритетные вопросы укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия в ШОС", - отмечается в сообщении. Планируется, что глава кабмина также проведет несколько двусторонних встреч с прибывшими главами делегаций.

Как передает аппарат правительства, заседание станет завершающим мероприятием председательства России в СГП ШОС в 2024-2025 годах. Главы правительств обсудят меры комплексного и поступательного выполнения Стратегии развития ШОС до 2035 года. Важное место будет уделено расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, основное внимание уделят вопросам взаимодействия в сферах цифровой экономики, энергетики, зеленой промышленности, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, контактов по линии молодежи.

На встречу, помимо государств - участников организации, приглашены высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов международных организаций и объединений, в числе которых СНГ, ЕАЭС, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.

Планируется, что итоги заседания будут отражены в совместном коммюнике. Кроме того, консолидированную позицию государств - членов организации в защиту открытой, справедливой, равноправной многосторонней торговой системы зафиксируют в заявлении об экономическом положении в мире и на пространстве ШОС.

В период председательства России в СГП ШОС уделялось особое внимание приданию дополнительной динамики и повышению качества торгово-экономического сотрудничества в рамках организации.