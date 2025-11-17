МИД РФ: Африка видит в России надежного друга

Связи Москвы и стран континента развиваются по восходящей, отметила директор департамента партнерства с Африкой министерства Татьяна Довгаленко

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Страны Африки видят в России партнера и надежного друга, связи Москвы со странами континента развиваются по восходящей. Об этом заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к запуску международного пресс-тура "ТАСС-Африка: путь дружбы".

"Важно, что наши африканские друзья видят в России надежного друга, партнера, который способен на деле отстаивать свой суверенитет и оказывать в этом содействие другим", - подчеркнула она.

Дипломат отметила, что за последние годы Африка добилась впечатляющих результатов, последовательно укрепляет свой вес и расширяет роль в мировых делах. "Мы это только приветствуем, поддерживаем устремление наших друзей получить постоянную прописку в Совете Безопасности ООН и уважаем принятые в Африке на этот счет решения", - добавила Довгаленко.

Глава департамента МИД также упомянула в этой связи саммиты Россия - Африка 2019 и 2023 года, которые президент РФ Владимир Путин охарактеризовал как настоящий прорыв. "Потому что эти мероприятия послужили мощной отправной точкой для того, что принято называть возрождением российско-африканских отношений. И сейчас наши отношения развиваются по восходящей", - указала дипломат.

Международный пресс-тур для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС-Африка: путь дружбы" проходит с 16 по 24 ноября в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.