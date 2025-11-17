МИД РФ работает над открытием посольств в Гамбии, Либерии и на Коморах

В этом году открываются в Южном Судане, Нигерии и Сьерра-Леоне, отметила директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия работает над открытием посольств в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских Островах. Об этом заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к запуску международного пресс-тура "ТАСС - Африка: путь дружбы".

"Мы расширяем присутствие на континенте: в 2024 году заработали наши посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. В этом году открываются в Южном Судане, Нигерии и Сьерра-Леоне, на очереди - Гамбия, Либерия, Того и Коморские Острова", - указала она.

По словам Довгаленко, динамично, в двузначных числах растет товарооборот со странами Африканского континента, который в 2024 году достиг $27 млрд. "Но это далеко не предел. И одна из центральных задач сейчас - это расширение материальной базы нашего взаимодействия. Здесь мы открыты и к различным проектам с африканцами", - указала дипломат.

Международный пресс-тур для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС - Африка: путь дружбы" проходит с 16 по 24 ноября в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.