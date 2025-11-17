Эксперт Суслов: США хотят "одним махом" добиться уступок от России

Американские власти также хотят надавить на партнеров РФ, подчеркнул заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп своими заявлениями о поддержке законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении партнеров РФ, хочет одним махом добиться новых уступок со стороны России по украинскому урегулированию и усилить давление на ряд выгодных для этого стран. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Он предположил, что данный ход со стороны администрации США в первую очередь является "очередной попыткой усилить давлению на Россию, пытаясь добиться от нее уступок, касающихся как условий перемирия, так и условий окончательного мирного урегулирования конфликта на Украине".

"То есть это попытка одним махом и усилить давление на Россию, дать понять, что администрация Трампа будет добиваться от России новых уступок, и усилить давление на те страны, в отношении которых и так администрация Трампа заинтересована в наращивании давления, но не на Китай с Индией", - обратил внимание Суслов.

При этом, по мнению эксперта, Соединенные Штаты в деле усиления давления на Россию будут "действовать осторожно как на уровне риторики, так и на уровне практических шагов, в том числе после принятия санкций в отношении "Лукойла" и "Роснефти".

"Но поскольку госсекретарь США Марко Рубио совершенно справедливо отметил, что уже практически некуда вводить новые санкции против самой России, Соединенные Штаты в части усиления давления снова будут пытаться создать впечатление усиления давления на ее партнеров", - указал замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

Без вреда собственным торговым интересам

В связи с этим Суслов заметил, что заявления Трампа можно рассматривать "как некое косвенное свидетельство поддержки подобных решений, но не этого законопроекта буквально", так как на сегодняшний день Вашингтон не заинтересован в ведении пошлин в размере 500% против Китая и Индии.

"С Китаем у них очень зыбкое торговое перемирие. И совершенно точно, что в ближайшее время администрация Трампа не будет вводить каких-то рестриктивных мер в отношении Китая, иначе у них все сорвется в части торгового перемирия. В том числе не будет и принимать мер, связанных с российско-китайским сотрудничеством, - конкретизировал эксперт. - С Индией тоже администрация Трампа стремится выйти на торговую сделку, поэтому тоже вряд ли будет предпринимать какие-то серьезные шаги".

Так, Суслов предположил, что новые потенциальные антироссийские меры могут быть направлены на ряд тех стран, "где администрация Трампа не боится, а наоборот заинтересована в введении каких-то жестких мер".

"И здесь сотрудничество таких стран с Россией вполне может стать еще одним поводом для включения их в дополнительные санкционные списки, введения против них каких-то новых жестких рестрикций, включая тарифы и прочие ограничения, - констатировал Суслов. - И сюда, конечно же, может быть внесен и Иран, тем более администрация Трампа наращивает давление на Иран сама по себе, добиваясь от него уступок по иранской ядерной программе и переговоров по этим уступкам. Также может быть включена и Венесуэла, в отношении которой Соединенные Штаты и так, в том числе и военными методами, наращивают давление".

О законопроекте

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.