Песков: у РФ есть потенциал, чтобы экспорт нефти шел, несмотря на удары Украины

Покупатели бесперебойно получают нефть, отметил представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия обладает необходимым потенциалом, чтобы покупатели бесперебойно получали ее нефть, несмотря на удары Киева по энергетической инфраструктуре. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя налет украинских беспилотников на порт в Новороссийске.

"Имеется необходимый потенциал для ликвидации всех последствий в сжатые сроки и возобновления всех отгрузочных мероприятий", - прокомментировал он временную остановку работы порта.