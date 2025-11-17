Песков: у РФ есть потенциал, чтобы экспорт нефти шел, несмотря на удары Украины
10:40
обновлено 10:58
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия обладает необходимым потенциалом, чтобы покупатели бесперебойно получали ее нефть, несмотря на удары Киева по энергетической инфраструктуре. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя налет украинских беспилотников на порт в Новороссийске.
"Имеется необходимый потенциал для ликвидации всех последствий в сжатые сроки и возобновления всех отгрузочных мероприятий", - прокомментировал он временную остановку работы порта.