Песков: в России нет сторонников конфронтации с НАТО

РФ вынуждена принимать меры по обеспечению своих интересов, отметил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сторонников какой-либо конфронтации с Североатлантическим альянсом в России нет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО, но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению нашей безопасности и наших законных интересов", - указал Песков, комментируя заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что война между Россией и НАТО якобы может начаться до 2029 года.

По словам Пескова, это связано с тем, что в странах НАТО зашлись в милитаристской риторике, и такие заявления, как слова Писториуса, лучшим образом отражают ситуацию.