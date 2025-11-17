Песков: в России нет сторонников конфронтации с НАТО
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сторонников какой-либо конфронтации с Североатлантическим альянсом в России нет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО, но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению нашей безопасности и наших законных интересов", - указал Песков, комментируя заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что война между Россией и НАТО якобы может начаться до 2029 года.
По словам Пескова, это связано с тем, что в странах НАТО зашлись в милитаристской риторике, и такие заявления, как слова Писториуса, лучшим образом отражают ситуацию.